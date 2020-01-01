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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Сидорчук
№16
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 мая 1991 (29) лет
Рост
185
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
5
0
0
2
0