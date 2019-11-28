Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Сидорчук
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 мая 1991 (29) лет
Рост
185
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
36'
36'
36'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
4
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
22'
22'
22'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 1' - 90'