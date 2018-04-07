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Неманья Тубич
№4
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
2011/2012
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
39'
39'
39'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90'