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Матч-центр
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Евгений Тарасенко
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Севилья
4
Карпаты
0
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
Карпаты
0
Севилья
1
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
был в запасе
Карпаты
3
Боруссия
4
был в запасе