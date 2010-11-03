Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Семен Настусенко
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сатурн
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Мордовия
1 : 2
КАМАЗ
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 0' - 90'
Мордовия
1
КАМАЗ
2
минуты: 0' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Краснодар
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
1
Краснодар
0
минуты: 90' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
Динамо
4 : 0
КАМАЗ
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
15:00
был в запасе
Динамо
4
КАМАЗ
0
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Шинник
1 : 2
КАМАЗ
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
был в запасе
Шинник
1
КАМАЗ
2
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 62' - 90'
КАМАЗ
2
Сочи
0
минуты: 62' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Балтика
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
2
Балтика
1
минуты: 90' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Авангард
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Авангард
0
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
0
КАМАЗ
1
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
19:00
Краснодар
3 : 2
КАМАЗ
71'
71'
71'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
19:00
минуты: 51' - 90'
Краснодар
3
КАМАЗ
2
минуты: 51' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
31'
31'
31'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 40'
КАМАЗ
1
Динамо
1
минуты: 1' - 40'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
12.06.2010
12 июня 2010
сб
17:30
минуты: 60' - 90'
КАМАЗ
1
Шинник
2
минуты: 60' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Сочи
1 : 1
КАМАЗ
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
минуты: 74' - 90'
Сочи
1
КАМАЗ
1
минуты: 74' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:00
Балтика
2 : 4
КАМАЗ
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:00
минуты: 65' - 90'
Балтика
2
КАМАЗ
4
минуты: 65' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Иртыш
24.05.2010
24 мая 2010
пн
17:00
минуты: 1' - 56'
КАМАЗ
1
Иртыш
2
минуты: 1' - 56'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Урал
21.05.2010
21 мая 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 76'
КАМАЗ
1
Урал
1
минуты: 1' - 76'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Волга
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 66'
КАМАЗ
1
Волга
1
минуты: 1' - 66'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
15:00
Кубань
0 : 1
КАМАЗ
2.05.2010
2 мая 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Химки
0 : 2
КАМАЗ
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 81' - 90'
Химки
0
КАМАЗ
2
минуты: 81' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Луч
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:00
минуты: 82' - 90'
КАМАЗ
1
Луч
0
минуты: 82' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
Авангард
2 : 1
КАМАЗ
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Авангард
2
КАМАЗ
1
был в запасе