Дмитрий Абакумов
№98
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 июля 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Дюделанж
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Арарат-Армения
2
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Сабуртало
0 : 2
Арарат-Армения
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Сабуртало
0
Арарат-Армения
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:45
Линкольн
1 : 2
Арарат-Армения
30.07.2019 30 июля 2019 вт 18:45
был в запасе
Линкольн
1
Арарат-Армения
2
был в запасе