Джуниор Станислас
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 нояб. 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
был в запасе
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
был в запасе
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 18:00
был в запасе
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе