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Джуниор Станислас
№19
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 нояб. 1989 (30) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Бернли
3
Борнмут
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
20:30
был в запасе
Вест Хэм
4
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
Брайтон & Хов
2 : 0
Борнмут
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Борнмут
1 : 1
Арсенал
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Борнмут
1
Арсенал
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Бернли
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Бернли
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Челси
0 : 1
Борнмут
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе