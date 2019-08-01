Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Малый
№25
Защитник
Подписаться
Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
5 июня 1990 (29) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
38'
38'
38'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
88'
88'
88'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Ордабасы
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Ордабасы
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'