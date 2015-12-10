Денис Шелихов
№77
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Днепр
3
Русенборг
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Днепр
1
Лацио
1
был в запасе