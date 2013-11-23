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Константин Дудченко
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 83'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 1' - 83'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
68'
68'
68'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
68'
минуты: 1' - 90'
Шинник
5
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
0
был в запасе
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Салют
4
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
Шинник
1 : 0
Луч
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
18'
18'
18'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
18'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Ангушт
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Ангушт
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
Уфа
2 : 1
Шинник
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Шинник
4 : 0
Химик
69'
69'
69'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
69'
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химик
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
62'
62'
62'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
62'
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
18:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 46' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 0
Сибирь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Шинник
2
Сибирь
0
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
минуты: 78' - 90'
Сочи
0
Шинник
0
минуты: 78' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
90'
90'
90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
18:00
90'
был в запасе
Шинник
3
Мордовия
0
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
4 : 0
Шинник
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 37'
Арсенал
4
Шинник
0
минуты: 1' - 37'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
был в запасе
Шинник
2
Торпедо
1
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
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