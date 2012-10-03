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Матч-центр
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Диого Луис Санто
№87
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2009/2010
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Арсенал
3
Олимпиакос
1
был в запасе
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
Олимпиакос
1 : 2
Шальке-04
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
был в запасе
Олимпиакос
1
Шальке-04
2
был в запасе