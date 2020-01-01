Евгений Хачериди
№34
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июля 1987 (32) года
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПАОК
2
0
0
0
1