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Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Хачериди
№34
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июля 1987 (32) года
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
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Кр
ПАОК
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