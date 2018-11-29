Евгений Хачериди
№34
Защитник
Подписаться
Команда
ПАОК
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июля 1987 (32) года
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
7'
7'
7'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
МОЛ Види
1
ПАОК
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
ПАОК
0
МОЛ Види
2
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90'