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Евгений Хачериди
№34
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июля 1987 (32) года
Рост
195
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
7'
7'
7'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
МОЛ Види
1
ПАОК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
ПАОК
0
МОЛ Види
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
БАТЭ
1
ПАОК
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
Челси
1
минуты: 1' - 90'