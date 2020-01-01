Николай Марков
№15
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
20 апр. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Кр
Краснодар
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