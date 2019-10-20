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Лента
Матч-центр
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Николай Марков
№15
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
20 апр. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе