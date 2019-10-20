Николай Марков
№15
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
20 апр. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе