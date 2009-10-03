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Сергей Фролов
№2
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
9:00
Луч
1 : 1
Носта
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Носта
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Носта
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 53'
СКА-Хабаровск
1
Носта
2
минуты: 1' - 53'
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
Носта
0 : 1
Черноморец
9.08.2009
9 авг. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Носта
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
Носта
1 : 1
Витязь
89'
89'
89'
29.07.2009
29 июля 2009
ср
16:00
89'
минуты: 1' - 90'
Носта
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90'
9.07.2009
9 июля 2009
чт
16:00
Носта
0 : 1
Балтика
43'
43'
43'
9.07.2009
9 июля 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 63'
Носта
0
Балтика
1
минуты: 1' - 63'
5.06.2009
5 июня 2009
пт
16:00
Носта
2 : 0
Луч
90'
90'
90'
90'
90'
90'
5.06.2009
5 июня 2009
пт
16:00
90'
минуты: 90' - 90'
Носта
2
Луч
0
минуты: 90' - 90'
2.06.2009
2 июня 2009
вт
16:00
Носта
1 : 3
СКА-Хабаровск
2.06.2009
2 июня 2009
вт
16:00
минуты: 74' - 90'
Носта
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 74' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009
25 мая 2009
пн
15:00
минуты: 67' - 90'
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 67' - 90'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
Урал
0 : 0
Носта
22.05.2009
22 мая 2009
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Урал
0
Носта
0
минуты: 86' - 90'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
Носта
2 : 0
Чита
11.05.2009
11 мая 2009
пн
15:00
минуты: 73' - 90'
Носта
2
Чита
0
минуты: 73' - 90'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волга
4 : 2
Носта
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 82' - 90'
Волга
4
Носта
2
минуты: 82' - 90'