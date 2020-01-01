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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Семенов
№15
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
отбор че-2020
отборочные матчи к че-2016
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Ахмат
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