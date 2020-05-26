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Матч-центр
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Томас Мюллер
№25
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 сент. 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
66'
66'
66'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
41'
41'
41'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
41'
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 89'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 89'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Бавария
6
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
был в запасе
Бавария
3
Падерборн
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
14'
14'
14'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
14'
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
45'
45'
45'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
45'
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
Герта
0 : 4
Бавария
60'
60'
60'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
60'
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
76'
76'
76'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
50'
50'
50'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
75'
75'
75'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
75'
минуты: 70' - 90'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 70' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
1 : 2
Байер
34'
34'
34'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
34'
минуты: 1' - 69'
Бавария
1
Байер
2
минуты: 1' - 69'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Бавария
2
был в запасе
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