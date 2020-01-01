Кевин Фогт
№22
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1991 (28) лет
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вердер
2
0
0
0
0
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хоффенхайм
0
0
0
0
0