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Лента
Матч-центр
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Кевин Фогт
№22
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1991 (28) лет
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вердер
2
0
0
0
0
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Хоффенхайм
0
0
0
0
0