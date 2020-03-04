Кевин Фогт
№22
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1991 (28) лет
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
Айнтрахт
2 : 0
Вердер
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
Вердер
3 : 2
Боруссия
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Вердер
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
Дуйсбург
0 : 2
Хоффенхайм
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
был в запасе
Дуйсбург
0
Хоффенхайм
2
был в запасе