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Матч-центр
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Кевин Фогт
№22
Полузащитник
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Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1991 (28) лет
Рост
194
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
Айнтрахт
2 : 0
Вердер
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Вердер
3 : 2
Боруссия
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Вердер
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
20:30
Дуйсбург
0 : 2
Хоффенхайм
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
20:30
был в запасе
Дуйсбург
0
Хоффенхайм
2
был в запасе