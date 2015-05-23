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Кай Хердлинг
№38
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Герта
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Герта
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Байер
2 : 0
Хоффенхайм
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Гамбург
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Гамбург
0
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Штутгарт
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Штутгарт
1
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
Вольфсбург
3 : 0
Хоффенхайм
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
3
Хоффенхайм
0
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:30
Герта
0 : 5
Хоффенхайм
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:30
минуты: 85' - 90'
Герта
0
Хоффенхайм
5
минуты: 85' - 90'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:30
Хоффенхайм
4 : 3
Ганновер-96
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:30
был в запасе
Хоффенхайм
4
Ганновер-96
3
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
Бавария
4 : 0
Хоффенхайм
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Бавария
4
Хоффенхайм
0
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 1
Шальке-04
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Шальке-04
1
был в запасе
26.09.2014
26 сент. 2014
пт
21:30
Майнц
0 : 0
Хоффенхайм
26.09.2014
26 сент. 2014
пт
21:30
был в запасе
Майнц
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
был в запасе
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Хоффенхайм
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
0
Хоффенхайм
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 1
Вольфсбург
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:30
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Хоффенхайм
1
был в запасе