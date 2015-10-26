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Юрий Дубровин
№5
Полузащитник
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Команда
Калуга
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
Зенит-2
2 : 4
Факел
26.10.2015
26 окт. 2015
пн
19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Факел
4
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Факел
3 : 2
Байкал
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 65' - 90'
Факел
3
Байкал
2
минуты: 65' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
Армавир
1 : 2
Факел
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:45
минуты: 87' - 90'
Армавир
1
Факел
2
минуты: 87' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
Спартак-2
1 : 3
Факел
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 84' - 90'
Спартак-2
1
Факел
3
минуты: 84' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
Факел
4 : 1
КАМАЗ
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
минуты: 88' - 90'
Факел
4
КАМАЗ
1
минуты: 88' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 1
Факел
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
20:00
был в запасе
Балтика
1
Факел
1
был в запасе