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Матч-центр
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Денис Дорожкин
№13
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 июня 1987 (32) года
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
16:30
был в запасе
Спартак-2
2
Факел
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Факел
3
Шинник
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Авангард
1 : 0
Факел
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
минуты: 75' - 90'
Авангард
1
Факел
0
минуты: 75' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Факел
1
Сочи
2
минуты: 86' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018
17 июля 2018
вт
15:00
минуты: 1' - 68'
Томь
2
Факел
0
минуты: 1' - 68'