Денис Дорожкин
№13
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 июня 1987 (32) года
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 18:00
был в запасе
Факел
0
Сибирь
1
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 16:30
был в запасе
Спартак-2
2
Факел
1
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Факел
3
Шинник
0
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Авангард
1 : 0
Факел
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
минуты: 75' - 90'
Авангард
1
Факел
0
минуты: 75' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Факел
1
Сочи
2
минуты: 86' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 15:00
Томь
2 : 0
Факел
17.07.2018 17 июля 2018 вт 15:00
минуты: 1' - 68'
Томь
2
Факел
0
минуты: 1' - 68'