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Рикардо Лаго Сантос
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 68' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 68' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
был в запасе
Енисей
0
Химки
2
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Химки
3
Торпедо
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 45' - 90'
КАМАЗ
1
Химки
1
минуты: 45' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 46' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 61'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 61'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
был в запасе
Торпедо
3
Химки
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'