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Матч-центр
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Артем Семка
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
был в запасе
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
Кубань
0 : 0
Ростов
11.05.2009
11 мая 2009
пн
18:00
был в запасе
Кубань
0
Ростов
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
14:15
Ростов
2 : 1
Зенит
3.05.2009
3 мая 2009
вс
14:15
был в запасе
Ростов
2
Зенит
1
был в запасе