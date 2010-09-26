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Анри Хагба
№37
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
17:00
был в запасе
Ростов
0
Сибирь
1
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
Ростов
1 : 0
Анжи
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:45
минуты: 90' - 90'
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 90' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
Амкар
1 : 0
Ростов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
15:15
был в запасе
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе