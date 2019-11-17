Артур Рябокобыленко
№5
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 15:00
Мордовия
1 : 1
Факел
13'
13'
13'
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 15:00
13'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Текстильщик
1 : 4
Факел
65'
65'
65'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
65'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
1
Факел
4
минуты: 1' - 90'