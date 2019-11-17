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Матч-центр
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Артур Рябокобыленко
№5
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1991 (29) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Факел
13'
13'
13'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
13'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Текстильщик
1 : 4
Факел
65'
65'
65'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
65'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
1
Факел
4
минуты: 1' - 90'