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Вадим Гаглоев
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Енисей
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Енисей
0
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
15:45
был в запасе
Енисей
1
Тюмень
1
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тосно
3 : 1
Енисей
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 46'
Тосно
3
Енисей
1
минуты: 1' - 46'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
Енисей
0 : 3
Томь
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
11:45
минуты: 70' - 90'
Енисей
0
Томь
3
минуты: 70' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
15:00
Химик
1 : 3
Енисей
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 40' - 90'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 40' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
Луч
0 : 1
Енисей
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 80'
Енисей
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 80'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
44'
44'
44'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Сахалин
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Сочи
1
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 0
Волга
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Волга
0
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
Балтика
1 : 1
Енисей
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Балтика
1
Енисей
1
минуты: 69' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
9:00
Енисей
1 : 0
Анжи
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
9:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
1
Анжи
0
минуты: 87' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
17:30
Шинник
1 : 1
Енисей
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 64'
Шинник
1
Енисей
1
минуты: 1' - 64'
4.08.2014
4 авг. 2014
пн
14:00
Енисей
4 : 1
Сибирь
56'
56'
56'
4.08.2014
4 авг. 2014
пн
14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
4
Сибирь
1
минуты: 46' - 90'