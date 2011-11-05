Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Соловьев
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
был в запасе
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
был в запасе
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Спартак
3
Ростов
2
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 3
Рубин
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
3
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
Ростов
3 : 0
Амкар
21.05.2011
21 мая 2011
сб
13:00
был в запасе
Ростов
3
Амкар
0
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
ЦСКА
2 : 1
Ростов
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Ростов
1
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:30
был в запасе
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
1.05.2011
1 мая 2011
вс
13:15
был в запасе
Анжи
1
Ростов
0
был в запасе