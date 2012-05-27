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Владимир Сулейманов
№26
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Волгарь
0
Химки
1
был в запасе
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
был в запасе
Химки
0
Енисей
0
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
8.05.2012
8 мая 2012
вт
6:00
был в запасе
Луч
1
Химки
2
был в запасе
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
Химки
1 : 0
КАМАЗ
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
был в запасе
Химки
1
КАМАЗ
0
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
16:00
Оренбург
3 : 0
Химки
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
16:00
был в запасе
Оренбург
3
Химки
0
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
был в запасе
Химки
0
Торпедо
2
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
0
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
13:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
1
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
был в запасе
Химки
1
Факел
3
был в запасе
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Сибирь
2
Химки
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
был в запасе
Енисей
0
Химки
2
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
был в запасе
Урал
5
Химки
2
был в запасе
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
17:00
был в запасе
Шинник
4
Химки
1
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
был в запасе
Торпедо
3
Химки
3
был в запасе
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
Черноморец
1 : 1
Химки
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
1
был в запасе
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
Оренбург
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
18:00
был в запасе
Химки
2
Оренбург
1
был в запасе
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
Химки
3 : 1
Урал
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
16:00
был в запасе
Химки
3
Урал
1
был в запасе
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
18:00
Динамо
4 : 2
Химки
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
18:00
был в запасе
Динамо
4
Химки
2
был в запасе
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