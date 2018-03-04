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Ника Пилиев
№5
Полузащитник
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2012/2013
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
был в запасе
Волгарь
0
Химки
2
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Волгарь
2 : 0
Томь
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Волгарь
2
Томь
0
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Волгарь
1
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
Луч
0 : 0
Волгарь
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
12:00
был в запасе
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
Кубань
1 : 1
Волгарь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 60'
Кубань
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 60'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Волгарь
1 : 3
Спартак-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Спартак-2
3
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Волгарь
1
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
0
был в запасе