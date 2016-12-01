Виталий Дьяков
№3
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.12.2016 1 дек. 2016 чт 19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
1.12.2016 1 дек. 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Локомотив
6
минуты: 1' - 90'
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Томь
0
был в запасе
21.11.2016 21 нояб. 2016 пн 19:00
Ахмат
0 : 0
Томь
21.11.2016 21 нояб. 2016 пн 19:00
был в запасе
Ахмат
0
Томь
0
был в запасе
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 11:00
Томь
0 : 1
Спартак
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Зенит
1 : 0
Томь
49'
49'
49'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Томь
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2016 1 окт. 2016 сб 12:00
Томь
1 : 1
Урал
1.10.2016 1 окт. 2016 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Томь
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
25'
25'
25'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 14:00
25'
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:30
Амкар
1 : 0
Томь
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:30
Ростов
3 : 0
Томь
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 15:30
Томь
1 : 0
Уфа
14.08.2016 14 авг. 2016 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2016 7 авг. 2016 вс 19:00
Локомотив
2 : 2
Томь
7.08.2016 7 авг. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Томь
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2016 1 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
1.08.2016 1 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'