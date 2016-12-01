Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виталий Дьяков
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Локомотив
6
минуты: 1' - 90'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Томь
0
был в запасе
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
19:00
Ахмат
0 : 0
Томь
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
19:00
был в запасе
Ахмат
0
Томь
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
11:00
Томь
0 : 1
Спартак
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Зенит
1 : 0
Томь
49'
49'
49'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
Томь
0 : 3
Анжи
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Анжи
3
минуты: 1' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Томь
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1 : 1
Урал
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Томь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
25'
25'
25'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
25'
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
Амкар
1 : 0
Томь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
Томь
0 : 1
ЦСКА
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
Ростов
3 : 0
Томь
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
15:30
Томь
1 : 0
Уфа
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2016
7 авг. 2016
вс
19:00
Локомотив
2 : 2
Томь
7.08.2016
7 авг. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Томь
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'