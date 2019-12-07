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Андрей Часовских
№15
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 мая 1991 (28) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Краснодар
0
Тамбов
0
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 77' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 77' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Сочи
1
Тамбов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 86' - 90'
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 86' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 66' - 90'
Ахмат
1
Тамбов
1
минуты: 66' - 90'