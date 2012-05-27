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Владимир Друковский
№2
Защитник
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
был в запасе
21.05.2012
21 мая 2012
пн
16:00
Оренбург
1 : 0
СКА-Хабаровск
21.05.2012
21 мая 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 69'
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 69'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
30'
30'
30'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
был в запасе
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011
11 июля 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 61'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 61'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
минуты: 29' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 29' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'