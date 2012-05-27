Владимир Друковский
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012 27 мая 2012 вс 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
был в запасе
21.05.2012 21 мая 2012 пн 16:00
Оренбург
1 : 0
СКА-Хабаровск
21.05.2012 21 мая 2012 пн 16:00
минуты: 1' - 69'
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 69'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011 6 окт. 2011 чт 18:00
был в запасе
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011 3 окт. 2011 пн 19:00
был в запасе
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
30'
30'
30'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 18:00
был в запасе
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011 6 сент. 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
минуты: 1' - 90'
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011 29 авг. 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
Луч
2 : 0
СКА-Хабаровск
11.07.2011 11 июля 2011 пн 11:00
минуты: 1' - 61'
Луч
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 61'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
27.06.2011 27 июня 2011 пн 16:30
минуты: 29' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 29' - 90'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
4.06.2011 4 июня 2011 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'