Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Костяев
№43
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Спартак
0
Крылья Советов
0
был в запасе
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
ЦСКА
4 : 3
Крылья Советов
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
4
Крылья Советов
3
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Сибирь
1
был в запасе
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Анжи
27.09.2010
27 сент. 2010
пн
18:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Анжи
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
17:30
был в запасе
Сатурн
1
Крылья Советов
1
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Ахмат
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
1
Ахмат
3
минуты: 46' - 90'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе