Владимир Дядюн
№88
Нападающий
Подписаться
Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июля 1988 (31) год
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Химки
1
3
0
0
0