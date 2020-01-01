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Лента
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Владимир Дядюн
№88
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июля 1988 (31) год
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Россия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Химки
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