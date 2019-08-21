Владимир Дядюн
№88
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июля 1988 (31) год
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 19:00
Химки
4 : 1
Авангард
3', 7', 75'
3', 7', 75'
3', 7', 75'
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 19:00
3', 7', 75'
минуты: 1' - 90'
Химки
4
Авангард
1
минуты: 1' - 90'