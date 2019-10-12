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Артемий Малеев
№8
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Краснодар-2
2 : 2
СКА-Хабаровск
38'
38'
38'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
38'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
31'
31'
31'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
31'
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 62'