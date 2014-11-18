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Сергей Сипатов
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
Крылья Советов
0 : 2
Тосно
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Тосно
2
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
Томь
1 : 0
Крылья Советов
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
15:30
минуты: 84' - 90'
Томь
1
Крылья Советов
0
минуты: 84' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 78' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 88' - 90'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 88' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Енисей
0 : 1
Крылья Советов
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Енисей
0
Крылья Советов
1
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
17:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Балтика
0
был в запасе