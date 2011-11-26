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Марко Нэ
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
16:00
Кубань
1 : 1
Спартак
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 81'
Кубань
1
Спартак
1
минуты: 1' - 81'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
Динамо
2 : 1
Кубань
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
13:00
минуты: 33' - 90'
Динамо
2
Кубань
1
минуты: 33' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
15:15
Кубань
1 : 1
Зенит
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
15:15
минуты: 90' - 90'
Кубань
1
Зенит
1
минуты: 90' - 90'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
Краснодар
0 : 2
Кубань
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
16:15
был в запасе
Краснодар
0
Кубань
2
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 89'
Кубань
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
Амкар
3 : 1
Кубань
57'
57'
57'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
11:30
минуты: 1' - 71'
Амкар
3
Кубань
1
минуты: 1' - 71'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
Кубань
0 : 0
ЦСКА
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
Кубань
1 : 0
Анжи
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
19:45
минуты: 1' - 89'
Кубань
1
Анжи
0
минуты: 1' - 89'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Ахмат
1 : 2
Кубань
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
Кубань
0 : 1
Локомотив
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
5
Волга
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань
68'
68'
68'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
68'
минуты: 62' - 90'
Ростов
1
Кубань
2
минуты: 62' - 90'
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
20:00
Кубань
3 : 1
Динамо
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 86'
Кубань
3
Динамо
1
минуты: 1' - 86'
30.07.2011
30 июля 2011
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Кубань
30.07.2011
30 июля 2011
сб
19:00
минуты: 64' - 90'
Спартак
1
Кубань
1
минуты: 64' - 90'
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
Кубань
1 : 3
Томь
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 81'
Кубань
1
Томь
3
минуты: 1' - 81'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
Зенит
1 : 0
Кубань
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 36'
Зенит
1
Кубань
0
минуты: 1' - 36'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Краснодар
90'
90'
90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Кубань
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
Кубань
3 : 2
Амкар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
17:45
минуты: 1' - 90'
Кубань
3
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
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