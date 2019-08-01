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Кирилл Ковальчук
№8
Полузащитник
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Команда
Томь
Гражданство
Украина
Дата рождения
11 июня 1986 (33) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
17:00
был в запасе
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Торпедо
0 : 2
Ордабасы
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Ордабасы
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
Ордабасы
1 : 0
Торпедо
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:00
был в запасе
Ордабасы
1
Торпедо
0
был в запасе