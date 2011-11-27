Денис Воронов
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 17:30
был в запасе
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011 5 нояб. 2011 сб 13:00
был в запасе
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:15
был в запасе
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
Томь
0 : 2
Рубин
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90'