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Степан Сикач
№88
Вратарь
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Команда
Торпедо
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2.05.2016
2 мая 2016
пн
6:00
Луч
1 : 1
Волгарь
2.05.2016
2 мая 2016
пн
6:00
минуты: 75' - 90'
Луч
1
Волгарь
1
минуты: 75' - 90'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
17:30
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
1
был в запасе
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
15:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
2
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Армавир
1
Волгарь
0
был в запасе
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
17:30
Волгарь
4 : 0
Шинник
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
17:30
был в запасе
Волгарь
4
Шинник
0
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
Оренбург
0 : 0
Волгарь
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Оренбург
0
Волгарь
0
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Томь
27.03.2016
27 марта 2016
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Томь
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016
20 марта 2016
вс
13:00
был в запасе
Тосно
2
Волгарь
2
был в запасе
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
Волгарь
1 : 1
Арсенал
16.03.2016
16 марта 2016
ср
18:30
был в запасе
Волгарь
1
Арсенал
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Волгарь
3
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Волга
0
Волгарь
1
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
2
Сокол
0
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:00
был в запасе
Волгарь
4
Луч
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
1
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:00
был в запасе
Шинник
3
Волгарь
3
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Оренбург
1
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
был в запасе
Томь
1
Волгарь
1
был в запасе
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