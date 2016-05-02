Степан Сикач
№88
Вратарь
Подписаться
Команда
Торпедо
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 6:00
Луч
1 : 1
Волгарь
2.05.2016 2 мая 2016 пн 6:00
минуты: 75' - 90'
Луч
1
Волгарь
1
минуты: 75' - 90'
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
Волгарь
1 : 1
Тюмень
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 17:30
был в запасе
Волгарь
1
Тюмень
1
был в запасе
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Енисей
0 : 2
Волгарь
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
был в запасе
Енисей
0
Волгарь
2
был в запасе
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Армавир
1
Волгарь
0
был в запасе
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 17:30
Волгарь
4 : 0
Шинник
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 17:30
был в запасе
Волгарь
4
Шинник
0
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 15:00
Оренбург
0 : 0
Волгарь
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 15:00
был в запасе
Оренбург
0
Волгарь
0
был в запасе
27.03.2016 27 марта 2016 вс 18:00
Волгарь
1 : 1
Томь
27.03.2016 27 марта 2016 вс 18:00
был в запасе
Волгарь
1
Томь
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
был в запасе
Тосно
2
Волгарь
2
был в запасе
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волгарь
1 : 1
Арсенал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
был в запасе
Волгарь
1
Арсенал
1
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 3
Волгарь
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:00
был в запасе
Зенит-2
2
Волгарь
3
был в запасе
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Волга
0
Волгарь
1
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Волгарь
2 : 0
Сокол
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Волгарь
2
Сокол
0
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
был в запасе
Волгарь
4
Луч
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 2
Волгарь
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 15:00
был в запасе
Тюмень
0
Волгарь
2
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 17:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 17:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
1
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
Шинник
3 : 3
Волгарь
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 13:00
был в запасе
Шинник
3
Волгарь
3
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Оренбург
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:00
был в запасе
Волгарь
0
Оренбург
1
был в запасе
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
Томь
1 : 1
Волгарь
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 16:00
был в запасе
Томь
1
Волгарь
1
был в запасе
Показать все игры