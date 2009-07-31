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Франко Мартин Пароди
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
31.07.2009
31 июля 2009
пт
18:00
Рубин
2 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2009
31 июля 2009
пт
18:00
был в запасе
Рубин
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Солярис
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
минуты: 69' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Солярис
0
минуты: 69' - 90'
22.07.2009
22 июля 2009
ср
19:00
ЦСКА
0 : 0
Спартак-Нальчик
22.07.2009
22 июля 2009
ср
19:00
минуты: 81' - 90'
ЦСКА
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 81' - 90'
18.07.2009
18 июля 2009
сб
17:15
Динамо
2 : 1
Спартак-Нальчик
18.07.2009
18 июля 2009
сб
17:15
минуты: 90' - 90'
Динамо
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 90' - 90'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
Кубань
2 : 2
Спартак-Нальчик
56'
56'
56'
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Кубань
2
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 68'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009
24 мая 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 29'
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 29'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
Спартак
2 : 0
Спартак-Нальчик
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Рубин
22.03.2009
22 марта 2009
вс
16:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Рубин
0
был в запасе