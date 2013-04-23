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Алексей Кучук
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
Енисей
2 : 1
Химки
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
минуты: 70' - 90'
Енисей
2
Химки
1
минуты: 70' - 90'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:00
Сибирь
0 : 3
Енисей
78'
78'
78'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
0
Енисей
3
минуты: 72' - 90'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Томь
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 61'
Енисей
1
Томь
1
минуты: 1' - 61'
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 1
Енисей
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 83' - 90'
Ротор
0
Енисей
1
минуты: 83' - 90'
25.03.2013
25 марта 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Салют
25.03.2013
25 марта 2013
пн
14:00
минуты: 79' - 90'
Енисей
1
Салют
1
минуты: 79' - 90'
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
минуты: 84' - 90'
Волгарь
1
Енисей
1
минуты: 84' - 90'
12.03.2013
12 марта 2013
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Торпедо
12.03.2013
12 марта 2013
вт
14:00
минуты: 73' - 90'
Енисей
0
Торпедо
0
минуты: 73' - 90'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Енисей
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
был в запасе
Сочи
2
Енисей
1
был в запасе
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
10:00
Новокузнецк
1 : 0
Енисей
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
10:00
минуты: 80' - 90'
Новокузнецк
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
Енисей
0 : 1
Урал
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
15:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
0
Урал
1
минуты: 75' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Енисей
0
был в запасе
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
18:00
Уфа
1 : 2
Енисей
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
18:00
минуты: 64' - 90'
Уфа
1
Енисей
2
минуты: 64' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
14:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 67' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Химки
1 : 2
Енисей
86'
83'
86'
83'
86'
83'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
86'
минуты: 86' - 90'
Химки
1
Енисей
2
минуты: 86' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 70'
Томь
2
Енисей
0
минуты: 1' - 70'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
14:00
минуты: 74' - 90'
Енисей
0
Ротор
0
минуты: 74' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
2
Енисей
1
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
13:00
Енисей
1 : 0
Новокузнецк
30.07.2012
30 июля 2012
пн
13:00
был в запасе
Енисей
1
Новокузнецк
0
был в запасе
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