Алексей Кучук
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 14:00
Енисей
2 : 1
Химки
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 14:00
минуты: 70' - 90'
Енисей
2
Химки
1
минуты: 70' - 90'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:00
Сибирь
0 : 3
Енисей
78'
78'
78'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
0
Енисей
3
минуты: 72' - 90'
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Томь
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 14:00
минуты: 1' - 61'
Енисей
1
Томь
1
минуты: 1' - 61'
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 1
Енисей
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 18:00
минуты: 83' - 90'
Ротор
0
Енисей
1
минуты: 83' - 90'
25.03.2013 25 марта 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Салют
25.03.2013 25 марта 2013 пн 14:00
минуты: 79' - 90'
Енисей
1
Салют
1
минуты: 79' - 90'
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
Волгарь
1 : 1
Енисей
19.03.2013 19 марта 2013 вт 18:00
минуты: 84' - 90'
Волгарь
1
Енисей
1
минуты: 84' - 90'
12.03.2013 12 марта 2013 вт 14:00
Енисей
0 : 0
Торпедо
12.03.2013 12 марта 2013 вт 14:00
минуты: 73' - 90'
Енисей
0
Торпедо
0
минуты: 73' - 90'
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Енисей
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012 16 нояб. 2012 пт 14:00
был в запасе
Сочи
2
Енисей
1
был в запасе
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 10:00
Новокузнецк
1 : 0
Енисей
5.11.2012 5 нояб. 2012 пн 10:00
минуты: 80' - 90'
Новокузнецк
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
Енисей
0 : 1
Урал
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 15:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
0
Урал
1
минуты: 75' - 90'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Енисей
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Енисей
0
был в запасе
9.10.2012 9 окт. 2012 вт 18:00
Уфа
1 : 2
Енисей
9.10.2012 9 окт. 2012 вт 18:00
минуты: 64' - 90'
Уфа
1
Енисей
2
минуты: 64' - 90'
2.10.2012 2 окт. 2012 вт 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
2.10.2012 2 окт. 2012 вт 14:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 67' - 90'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Химки
1 : 2
Енисей
86'
83'
86'
83'
86'
83'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
86'
минуты: 86' - 90'
Химки
1
Енисей
2
минуты: 86' - 90'
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 70'
Томь
2
Енисей
0
минуты: 1' - 70'
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 14:00
минуты: 74' - 90'
Енисей
0
Ротор
0
минуты: 74' - 90'
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 18:00
Салют
2 : 1
Енисей
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 18:00
был в запасе
Салют
2
Енисей
1
был в запасе
30.07.2012 30 июля 2012 пн 13:00
Енисей
1 : 0
Новокузнецк
30.07.2012 30 июля 2012 пн 13:00
был в запасе
Енисей
1
Новокузнецк
0
был в запасе
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