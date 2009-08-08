Ренат Баратов
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.08.2009 8 авг. 2009 сб 20:00
Кубань
0 : 2
Сатурн
8.08.2009 8 авг. 2009 сб 20:00
был в запасе
Кубань
0
Сатурн
2
был в запасе
26.07.2009 26 июля 2009 вс 20:00
Кубань
1 : 1
Ахмат
26.07.2009 26 июля 2009 вс 20:00
был в запасе
Кубань
1
Ахмат
1
был в запасе
19.07.2009 19 июля 2009 вс 17:15
Солярис
4 : 1
Кубань
19.07.2009 19 июля 2009 вс 17:15
был в запасе
Солярис
4
Кубань
1
был в запасе
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
Кубань
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009 12 июля 2009 вс 19:00
был в запасе
Кубань
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:45
Химки
2 : 2
Кубань
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:45
был в запасе
Химки
2
Кубань
2
был в запасе