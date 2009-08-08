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Матч-центр
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Ренат Баратов
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
20:00
Кубань
0 : 2
Сатурн
8.08.2009
8 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Кубань
0
Сатурн
2
был в запасе
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
Кубань
1 : 1
Ахмат
26.07.2009
26 июля 2009
вс
20:00
был в запасе
Кубань
1
Ахмат
1
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
Солярис
4 : 1
Кубань
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
был в запасе
Солярис
4
Кубань
1
был в запасе
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
Кубань
2 : 2
Спартак-Нальчик
12.07.2009
12 июля 2009
вс
19:00
был в запасе
Кубань
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:45
Химки
2 : 2
Кубань
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:45
был в запасе
Химки
2
Кубань
2
был в запасе