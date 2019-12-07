Виталий Шахов
№31
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 11:30
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 89'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 89'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 66'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 1' - 66'
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
22'
22'
22'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
75'
75'
75'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
5.08.2019 5 авг. 2019 пн 20:00
Ахмат
2 : 1
Оренбург
4'
4'
4'
5.08.2019 5 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
53'
53'
53'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
13.07.2019 13 июля 2019 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'