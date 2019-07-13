Ираклий Квеквескири
№33
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2019 13 июля 2019 сб 13:00
Спартак-2
2 : 2
СКА-Хабаровск
13'
33'
13'
33'
13'
33'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 13:00
13'
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'