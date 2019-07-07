Роман Бугаев
№8
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 74' - 90'