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Матч-центр
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Роман Бугаев
№8
Защитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1989 (31) год
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 74' - 90'