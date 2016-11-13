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Владимир Соболев
№19
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2012/2013
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
был в запасе
Химки
3
Нефтехимик
2
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
был в запасе
Тамбов
0
Нефтехимик
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 64' - 90'
Нефтехимик
0
Тюмень
1
минуты: 64' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
87'
87'
87'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 64' - 90'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 64' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 61'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 70'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 1' - 70'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 72'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 72'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 59'
Нефтехимик
1
Факел
2
минуты: 1' - 59'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
минуты: 74' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
минуты: 74' - 90'